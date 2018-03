Visas : la Turquie veut faire "payer le prix" à l'Europe, selon Isabelle Dath

publié le 27/04/2016 à 19:32

Le 4 mai, la Commission européenne pourrait proposer d'exempter les Turcs de présenter un visa d'ici la fin du mois de juin si la Turquie remplit les critères européens. Certains craignent que Bruxelles brade ses valeurs après l'accord du 18 mars, selon lequel l'Europe a confié à la Turquie la gestion de l'afflux sans précédent de migrants. "Ankara lui en fait payer le prix cher", note Isabelle Dath.



Et il n'est ici même pas question des 6 milliards d'euros que l'Europe doit verser à la Turquie d'ici 2018 ou d'une possible relance des négociations sur l'intégration du pays à l'UE. Non, le sujet ne porte que l'accélération du processus de libéralisation des visas. "Un véritable piège, un jeu de dupes car pour se faire, la Turquie doit respecter 72 critères. On n'en est pas à la moitié aujourd'hui et on voit mal comment ces objectifs pourraient être remplis d'ici deux mois", poursuit la journaliste de RTL.



Une telle décision doit obtenir le double feu vert des 28 de l'UE ainsi que du Parlement européen, et "c'est pas gagné", déclare Isabelle Dath, qui rappelle que "la Turquie est dans l'antichambre de l'Europe depuis 1963" et qu'elle est placée sous le statut de "pays candidat" depuis 1999. "Le président Erdogan entend bien tirer tous les bénéfices de l'accord du mois de mars. Il a pour coutume de dire que c'est l'Europe qui a besoin de la Turquie, et non l'inverse", ajoute Isabelle Dath.

Pourtant, peut-être n'est-ce pas le bon moment pour des concessions à la Turquie. En matière de droits de l'Homme, d'indépendance de la justice ou encore de liberté de la presse, le bilan d'Erdogan s'avère "catastrophique". "Difficile pour les Européens de fermer les yeux sur ces dérives de l’État de droit", conclut Isabelle Dath.