publié le 14/08/2017 à 15:51

Une espèce rare de requin, appelée "requin grande-gueule" (megachasma pelagios) a été filmée par une plongeuse le long des côtes indonésiennes.



Selon Sciences et Avenir, depuis sa découverte en 1976, ce requin "megamouth" a été très peu observé. Il n'y aurait que 102 spécimens recensés dans le monde. La plupart des requins grande-gueule se trouveraient dans l'océan Pacifique, aux environs du Japon, de Taiwan ou encore en Indonésie.

Grâce à cette vidéo inédite on peut observer ce requin muni d'une énorme tête qui mesure la moitié de la longueur de son corps. Sa taille est en moyenne entre 5 et 7 mètres pour un poids de 750 kg. L'animal, inoffensif pour l'homme, nage la bouche ouverte afin de capturer du plancton, des méduses et des crevettes grâce à ses toutes petites dents.



Selon Bernard Seret, consultant en ichtyologie marine, interviewé par Sciences et Avenir : "C'est un requin planctophage comme le requin-baleine et le requin-pèlerin, mais c'est un gourmet qui apprécie les euphausiacés (petites crevettes des eaux froides) qu'il écope comme le fait le pélican dans les bancs de petits poissons".



À cause de sa petite population, la biologie du requin grande-gueule n'a été que très peu étudiée par les scientifiques.