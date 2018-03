VIDÉO - Palmiers, baigneurs et sable fin : l'étrange clip du gouvernement syrien

publié le 31/08/2016 à 17:30

Des dizaines de baigneurs qui barbotent dans la Méditerranée non loin d'une nuée de parasols et quelques palmiers. C'est l'étonnante scène qui passe en boucle dans un clip diffusé le 30 août par le ministère syrien du Tourisme. Cette petite séquence n'est pas passée inaperçue dans un pays qui est déchiré par une guerre civile depuis plus de cinq ans maintenant. Quand bien même le conflit syrien a causé près de 290.000 morts depuis 2011, selon l’Observatoire syrien des droits humains (OSDH), le gouvernement de Bachar al-Assad semble trouver le moment opportun pour faire un appel du pied aux touristes étrangers.



Pour justifier la diffusion de ce clip intitulé "La Syrie, toujours belle", le gouvernement syrien assure que "le nombre de personnes entrant dans le pays a augmenté de 30% sur un an au moins de juillet", relève BFM-TV, sans préciser s'il s'agit de touristes. Du côté des opérateurs français, le pays est toujours classé en zone rouge et le ministère des Affaires étrangères décourage toujours les Français de se rendre sur place. Le spot publicitaire syrien a été filmé dans la ville de Tartous, une station balnéaire qui accueille par ailleurs une base militaire russe. Le 16 mai dernier, Tartous avait été la cible d'une double attaque de Daesh, avec la ville de côtière de Jablé, qui avaient fait près de 150 morts, principalement des civils.