VIDÉO - Les Obama ont acheté un manoir à 7,2 millions d'euros à Washington

publié le 02/06/2017 à 16:23

La famille Obama a acheté pour près de 8,1 millions de dollars, soit plus de 7 millions d'euros, le luxueux manoir dans lequel ils résidaient depuis la fin du mandat de l'ancien président. Le couple louait, jusqu'à aujourd'hui, la maison de 800 mètres carrée pour 20.000 euros par mois. La demeure se situe à Washington, dans le quartier huppé de Kalorama.



Barack Obama a expliqué vouloir rester dans la capitale fédérale durant au moins les deux prochaines années, le temps que sa fille cadette termine le lycée. "Il était donc logique pour eux d'acheter une maison plutôt que de continuer à louer", a justifié le porte-parole de l'ex-président des États-Unis.

Barack Obama n'est pas le premier président des États-Unis à s'installer à Kalorama. Les présidents Woodrom Wilson, Franklin D.Roosevelt et Herbert Hoower avaient aussi choisi de résider dans ce quartier situé à 3 kilomètres de la Maison Blanche.



Aujourd'hui la famille Obama peut compter parmi ses voisins, Ivanka Trump et Jared Kushner, la fille et le gendre du nouveau président américain. Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine et ancien dirigeant d'ExxonMobil s'est aussi offert une maison dans le quartier pour plus de 4 millions d'euros (5,6 millions de dollars). Jeff Bezos, le président d'Amazon et du Washington Post possède également une propriété de 2.500 m2 à Kalorama.