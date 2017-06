publié le 09/06/2017 à 15:52

"Give me five." Le chef du Labour Jeremy Corbyn s'est illustré dans un drôle de moment ce vendredi 9 juin, tandis qu'il célébrait les bons scores de son parti aux législatives britanniques. Privant la Première ministre Theresa May de quinze sièges et de sa majorité absolue, le leader du parti travailliste est apparu dans la nuit du 8 au 9 juin pour commenter publiquement, dans l’allégresse, les résultats du scrutin.



Tout sourire devant les caméras, Jeremy Corbyn a voulu symboliser la victoire de son parti en partageant un geste de complicité avec la cheffe du cabinet des Affaires étrangères de l'opposition, Emily Thornberry... Mais les violons n'avaient pas été accordés au préalable, et le "high-five" qu'il ambitionnait de partager avec sa consœur s'est soldé par un geste maladroit.



Au départ, comme le montre la vidéo ci-dessus, Jeremy Corbyn a vu, dans la complicité apparente qu'il partageait avec sa comparse, un signal pour un "tape-m'en cinq" réussi, mais il n'en était rien. Lancée dans le vide, la main de Jeremy Corbin semble avoir malencontreusement atterri sur la poitrine de sa collègue. Un geste dont la maladresse a fait sourire, d'autant plus que le leader du parti travailliste semble avoir à peine effleuré sa consœur, qui s'en est visiblement pas aperçue.

That boob high five that Corbyn gave Emily Thornberry was priceless.... #GE2017 #hungparliament pic.twitter.com/zjD0GgIj2F — luke candler (@lukas8909) 9 juin 2017

The Corbyn high-five on Emily Thornberry gets me every time ¿¿ — Connor (@Conn0r_Tinch) 9 juin 2017