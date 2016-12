Barack et Michelle Obama ont adressé leurs vœux pour la dernière fois depuis la Maison-Blanche, samedi 24 décembre.

VIDÉO - États-Unis : les derniers vœux de Noël des Obama, entre joie et nostalgie

25/12/2016

La boucle est bouclée. Samedi 24 décembre, le couple Obama adressait ses derniers vœux de Noël au peuple américain, avant de quitter la Maison-Blanche le 20 janvier prochain et laisser les clés à Donald et Melania Trump. L'occasion pour Barack et Michelle Obama de se remémorer leur premier vœu de Noël. C'était en 2009. Le président fraîchement élu, les cheveux bien moins grisonnants qu'aujourd'hui, était alors incapable de retenir son fou rire. Heureusement que son épouse était présente pour l'épauler.



Si le ton est moins léger en cette fin d'année 2016, les époux restent souriants dans une Maison-Blanche chaleureusement décorée. "Célébrer Noël à Maison-Blanche pendant huit années a été un privilège", s'émeut Michelle Obama. "On a pu accueillir près de 500.000 invités. Notre incroyable pâtissier a préparé 200.000 cookies et les Américains ont pu profiter des innombrables mauvaises blagues de Barack", taquine Flotus, dans son élégante robe de soirée pourpre.



"Mais le plus beau cadeau que Michelle et moi avons reçu au cours de ces huit années a été l'honneur de servir comme président et première dame", lance avec gravité le 44e président des États-Unis. Dans un costume sobre, le président sortant vante son bilan, évoquant la polémique réforme de l'assurance santé, la place des États-Unis dans le monde ou l'emploi. Et de conclure : "Au nom de la famille Obama, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël". L'an prochain, c'est Donald Trump qui se prêtera à cet exercice très attendu des Américains.