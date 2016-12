Le co-président de la campagne de Trump dans l'État de New York, Carl Paladino, a déclenché une vive polémique en souhaitant la mort du président sortant Barack Obama.

Crédit : Drew Angerer GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP Carl Paladino, co-président de la campagne de Donald Trump

par Marie de Fournas , Avec AFP publié le 24/12/2016 à 19:39

Un souhait de mort à l'égard de Barack Obama et des propos à caractère raciste concernant la First Lady. Un homme d'affaires américain, co-président de la campagne de Donald Trump dans l'Etat de New York a déclaré dans une interview qu'il souhaitait la mort du président sortant Obama.



Interrogé par le journal Artvoice sur ce qu'il aimerait voir se produire en 2017, Carl Paladino a répondu espérer que Barack Obama "contracte la maladie de la vache folle après avoir été surpris ayant des relations avec une Herford" --écorchant semble-t-il la race bovine Hereford--, et qu'il "meure avant son procès".



Puis questionné sur ce qu'il aimerait voir disparaître l'an prochain, Carl Paladino a répondu: "Michelle Obama", la femme de Barack. "J'aimerais qu'elle redevienne un homme et qu'elle soit relâchée dans la brousse du Zimbabwe pour qu'elle vive confortablement dans une grotte avec Maxie le gorille", a-t-il déclaré à l'hebdomadaire new-yorkais.

Vives réactions sur les réseaux sociaux

Des propos haineux et racistes qui ont rapidement fait réagir les internautes et des élus sur les réseaux sociaux. Le gouverneur de l'État de New York Andrew Cuomo a notamment qualifié ces commentaires de "racistes, laids et répréhensibles" et qualifié sa tirade de "fureur pleine de haine".

Carl Paladino made racist, ugly, reprehensible remarks about the President & First Lady. My wish this season is for unity.

Full statement pic.twitter.com/ZHgsrHmHbp — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 23 décembre 2016

L'élu Carl Paladino est un sac à m... Le racisme ordinaire est le cancer de l'Amérique — Claude Billet (@taillebois) 24 décembre 2016

"Hey Carl Paladino, voici une liste pour vous. Ce sont les choses que les Obamas ont et que vous n'aurez jamais : classe, dignité, grace, respect".

Hey Carl Paladino, here's a list for you. It's things the Obamas have that you will never have:



1. Class

2. Dignity

3. Grace

4. Respect — NickelCityJD (@NickelCityJD) 23 décembre 2016

Le président élu Donald Trump n'a pas personnellement réagi, mais une porte-parole citée par le New York Times a déclaré que les commentaires de Carl Paladino étaient "totalement répréhensibles et n'ont pas leur place dans notre discours public".