Crédit : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Donald Trump lors de son discours d'investiture, le 20 janvier à Washington

publié le 06/02/2017

Nouvelle polémique ? Avant l'édition du Super Bowl 2017, le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a accordé une interview à la chaîne Fox News. Une rencontre au cours de laquelle le milliardaire a fait part de son opinion sur Vladimir Poutine et la Russie, un sujet sensible y compris dans son propre bord politique.



"C'est un leader dans son pays, et je pense qu'il vaut mieux s'entendre avec la Russie que l'inverse", déclare Donald Trump. Le journaliste de Fox News lui répond que Vladimir Poutine est un "tueur". Une objection à laquelle le magnat de l'immobilier réagit de manière surprenante. "Beaucoup de tueurs, beaucoup de tueurs. Pensez-vous que notre pays soit si innocent ?"



"Je le respecte", mais cela "ne veut pas dire que je vais m'entendre avec lui", a rajouté Donald Trump, qui se veut pragmatique dans ses relations vis-à-vis du président russe. Les paroles du président comparant les agissements de la Russie à ceux des États-Unis n'ont pas été appréciées. "Cette équivalence morale que Trump continue de faire entre les États-Unis et la Russie est répugnante (et inappropriée)", a réagi Michael McFaul sur Twitter, ancien ambassadeur américain en Russie, qui fut également conseiller de Barack Obama.