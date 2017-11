Le soldat nord-coréen qui a fait défection blessé par six balles dans sa fuite

La DMZ, zone démilitarisée, sépare la Corée du Nord et le Corée du Sud.

et AFP

publié le 14/11/2017 à 06:02

Dans sa fuite éperdue, le soldat nord-coréen qui a fait défection lundi en traversant la frontière dans le secteur de Panmunjom a été la cible d'une quarantaine de tirs nord-coréens, dont six l'ont blessé. Le Commandement des Nations unies en Corée (UNC), qui surveille le village frontalier de Panmunjom, a relaté mardi les circonstances de cette rare défection, expliquant que le militaire était arrivé à bord d'un véhicule à proximité de la démarcation fortement gardée entre les deux Corées.



"Il est sorti du véhicule et a fui au Sud en traversant la ligne alors que d'autres soldats lui tiraient dessus depuis la Corée du Nord", a précisé l'UNC dans un communiqué. Après avoir traversé la frontière, il est allé s'abriter près d'un bâtiment du côté Sud. L'état-major interarmes sud-coréen a précisé que le soldat nord-coréen avait été retrouvé dans un tas de feuilles mortes, et récupéré par trois militaires sud-coréens qui s'étaient portés à son secours en rampant.

Un responsable de l'état-major sud-coréen a indiqué que les militaires nord-coréens avaient tiré au moins 40 balles. Un médecin ayant examiné le défecteur, héliporté jusqu'à un hôpital, a précisé qu'il avait été grièvement touché à l'estomac. "Il présente au moins six blessures par balle et la blessure à l'abdomen est la plus grave", a dit le docteur Lee Cook-Jong aux journalistes.



Il est très rare que des militaires nord-coréens passent au Sud par la "zone commune de sécurité" (JSA) à Panmunjom, seul secteur de la Zone démilitarisée où les deux armées rivales se font face.