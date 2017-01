Fu Feng et Fu Ban, les pandas jumeaux du zoo de Vienne en Autriche, sont sortis de leur abri pour la première fois au regard du grand public.

> Première apparition des pandas jumeaux du zoo de Vienne en Autriche Crédit Image : AFP Crédit Média : Céline Jankowiak / Farid Addala / AFPTV / AFPTV

par Johanna Guerra publié le 04/01/2017 à 20:45

C'est le grand bain pour les pandas jumeaux, six mois après leur naissance. Fu Ban et sa sœur Fu Feng né d'une conception naturelle rarissime en captivité, sont sortis de leur nid douillet pour la première fois et se sont enfin montrés au public le 30 décembre 2016. Une attraction supplémentaire pour le jardin zoologique de Schönbrunn, où les visiteurs ont pu apercevoir ces adorables petites peluches noires et blanches batifoler et jouer dans leurs enclos, toujours sous l'œil attentif de leur mère, "Yang Yang".



Trois mois après leur naissance, le zoo a filmé quotidiennement les deux petits mammifères du parc et diffusé les images en ligne pour que internautes puissent choisir le nom du mâle. Et c'est Fu Ban ("heureux compagnon") qui l'a emporté avec près de 12.000 votes. Quant à la femelle, c'est le zoo qui lui a attribué le nom de Fu Feng ("heureux phoenix"), l'oiseau symbole de l'impératrice dans les dynasties chinoises.



Donner naissance à des pandas jumeaux relève déjà du défi, mais réussir à les garder en vie est encore plus difficile. Très souvent, seul l'un des deux survit. Le zoo de Vienne avait déjà accueilli la naissance de trois autres pandas en 2007, 2010 et 2013. Ces derniers, qui avaient été prêtés à l'Autriche par la Chine, ont d'ailleurs été rendus à Pékin deux ans après leur naissance, l'âge à partir duquel ils peuvent vivre à l'état sauvage. Ce sera également le cas pour Fu Ban et Fu Feng.