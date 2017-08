publié le 23/08/2017 à 14:08

Images inédites. Les Mossos d'esquadra, la police Catalane, a dévoilé sur son compte Twitter une vidéo de perquisitions chez les terroristes responsables des attentats de Barcelone et de Cambrils, le soir même des attaques qui ont fait 15 morts et plus de 120 blessés.



Sur la vidéo, dont le son est en grande partie coupé, on peut voir des policiers investir différentes habitations. Les portes sont enfoncées au bélier pour permettre l'entrée des agents équipés en gilets pare-balles et casques, et armés de pistolets, fusils d'assaut et pistolets mitrailleurs.

Sur plusieurs plans, on aperçoit des policiers en train de fouiller des placards et des papiers, retourner un matelas ou inspecter un large trou dans la cloison d'un mur. Deux prises sont mises en avant : des bouteilles de gaz et une carte du sud-est de la France. Des éléments qui rappellent que 120 bonbonnes de gaz ont été découvertes à Alcanar, mais aussi que les terroristes ont fait un aller-retour express en France.

12 individus identifiés, 8 terroristes morts

12 individus de la cellule djihadiste responsable de l'attaque ont été identifiés. Au total, 8 sont morts : 2 dans l'explosion d'une maison à Alcanar où ils préparaient des bombes et 5 abattus par la police le soir de l'attaque à Cambrils. Le conducteur du véhicule qui a foncé dans la foule à Barcelone a été abattu par le police, lundi 21 août.



Sur les 4 encore vivants et mis en examen : deux suspects ont été écroués et un troisième laissé libre. Le juge en charge de l'affaire a indiqué qu'il déciderait de la libération ou non du quatrième individu d'ici le 25 août.