publié le 22/08/2017 à 16:06

Une attaque de plus grande envergure a bien été évitée. Mohamed Houli Chemla, l'un des quatre suspect encore en vie,

a confirmé devant le juge d'instruction ses déclarations en garde à vue, selon lesquelles la cellule terroriste préparait un attentat plus important que les deux attaques de Barcelone et Cambrils, perpétrées jeudi 17 et vendredi 18 août. Un double attentat qui a fait 15 morts et plus de 120 blessés.



Mardi 22 août au matin, au lendemain de l'opération de police ayant permis d'abattre le conducteur de la voiture bélier des Ramblas, les quatre suspects arrêtés dans l'enquête sur les attentats en Catalogne sont arrivés au tribunal de Madrid pour y être inculpés.

Outre Mohamed Houli Chemla, les trois autres suspects sont Mohammed Alla, Salh el Karib et Driss Oukabir. Ce dernier, un temps soupçonné d'avoir commis la tuerie de Barcelone, s'était rendu aux autorités assurant que son frère, Moussa Oukabir, tué lors de l'attaque à Cambrils, lui avait volé ses papiers.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr