Des dizaines de personnes se sont rassemblées à Berlin près du lieu de l'attentat en brandissant des pancartes appelant à la solidarité et l'union.

Crédit : Capture / vidéo Berliner Zeitung Berlinois et réfugiés chantent "We Are The World"

par Sabrina Alili publié le 22/12/2016 à 15:42

L'émotion était palpable. Deux jours après l'attentat qui a frappé le marché de Noël à Berlin, l'heure est au recueillement. Ils étaient plus de cinquante à se réunir près de l'église du Souvenir dans l'après-midi du mercredi 21 décembre 2016. Les Berlinois ont chanté de concert avec les réfugiés des centres d'accueil de la ville venus nombreux pour exprimer leur solidarité et l'union après le drame qui a frappé l'Allemagne.



Tout en chantant We Are The World, le tube écrit par Michael Jackson et Lionel Richie en 1985, les femmes et les hommes présents ont brandi des pancartes où l'on pouvait lire "Berlin hält zusammen", que l'on peut traduire par "Berlin reste soudée". La chorale a continué son concert avec des chants de Noël toujours devant les spectateurs présents.



Une scène émouvante filmée et partagée plus de 148.000 fois sur le réseau social Facebook avec près de 46.000 commentaires et 267.000 "J'aime". Une chasse à l'homme à l'échelle européenne est toujours en cours pour retrouver Anis Amri, principal suspect de l'attaque au camion-bélier.