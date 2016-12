EN IMAGES - Attentat à Berlin : les hommages se multiplient

Les internautes ont envahi les réseaux sociaux avec des messages de soutien à l'égard des victimes du drame de Berlin.

Un réfugié irakien dépose des fleurs devant le mémorial en hommage aux victimes de l'attentat de Berlin, le 19 décembre. Crédits : CLEMENS BILAN / AFP | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Un réfugié irakien dépose des fleurs devant le mémorial en hommage aux victimes de l'attentat de Berlin, le 19 décembre. Crédits : CLEMENS BILAN / AFP | Date : Des fleurs sont déposées en hommage aux victimes de l'attentat de Berlin, près du marché de Noël, le 20 décembre 2016. Crédits : Tobias SCHWARZ / AFP | Date : Des bougies sont allumées en hommage aux victimes de l'attentat de Berlin, près du marché de Noël, le 20 décembre 2016. Crédits : Tobias SCHWARZ / AFP | Date : Des fleurs sont déposées en hommage aux victimes de l'attentat de Berlin, près du marché de Noël, le 20 décembre 2016. Crédits : Tobias SCHWARZ / AFP | Date : Des bougies sont allumées en hommage aux victimes de l'attentat de Berlin, près du marché de Noël, le 20 décembre 2016. Crédits : Tobias SCHWARZ / AFP | Date : Des bougies sont allumées en hommage aux victimes de l'attentat de Berlin, près du marché de Noël, le 20 décembre 2016. Crédits : Tobias SCHWARZ / AFP | Date : Des fleurs sont déposées en hommage aux victimes de l'attentat de Berlin, près du marché de Noël, le 20 décembre 2016. Crédits : Tobias SCHWARZ / AFP | Date : Des fleurs sont déposées en hommage aux victimes de l'attentat de Berlin, près du marché de Noël, le 20 décembre 2016. Crédits : Tobias SCHWARZ / AFP | Date : Des bougies sont allumées en hommage aux victimes de l'attentat de Berlin, près du marché de Noël, le 20 décembre 2016. Crédits : Tobias SCHWARZ / AFP | Date : Des personnes rendent hommage aux victimes de l'attentat de Berlin, le 21 décembre 2016. Crédits : CLEMENS BILAN / AFP | Date : Les députés et les représentants de l'exécutif observent une minute de silence pour les victimes de l'attentat de Berlin le 20 décembre Crédits : Bertrand GUAY / AFP | Date : Les députés belges observent une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Berlin, le 20 décembre 2016. Crédits : NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP | Date : L'homme politique allemand Raed Saleh rend hommage aux victimes de l'attentat de Berlin le 21 décembre 2016. Crédits : Tobias SCHWARZ / AFP | Date : Des passants se recueillent près de l'endroit où a eu lieu l'attentat de Berlin le 19 décembre 2016. Date : 1 / 1 < > +

par Sabrina Alili , Avec AFP publié le 20/12/2016 à 12:16

122 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La série noire continue. Après l'attentat de Nice le soir du 14 juillet dernier sur la promenade des Anglais, Berlin est à son tour touché par la barbarie en plein cœur de son marché de Noël. Dans la soirée du 19 décembre, un camion tueur a foncé dans la foule, faisant au moins 12 morts et 48 blessés, dont plusieurs grièvement. Le ministre de l'Intérieur allemand a qualifié le carnage "d'attentat", selon les informations de l'AFP rapportées ce mardi matin.



Les Berlinois se sont rassemblés aux abords du lieu du drame pour rendre hommage aux nombreuses victimes et blessés, en déposant des fleurs et en allumant des bougies.



Quelques heures après le drame allemand, les hommages se sont également multipliés sur les réseaux sociaux. "Je suis Berlin", "Pray for Berlin" ("Prions pour Berlin") ou encore le fameux "Ich bin ein Berliner" ("Je suis Berlinois"), rendu célèbre par John Fitzgerald Kennedy, les internautes ont envahi le réseau social Twitter avec des messages de soutien destinés au peuple allemand.



Ces derniers ont également exprimé leur tristesse en partageant le dessin d'un père Noël en larmes, alors que le drame s'est déroulé à quelques jours du réveillon.