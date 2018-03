Venezuela : dans un zoo, des cochons sacrifiés pour nourrir des pumas affamés

publié le 01/03/2018 à 14:28

Des félins avec la peau sur les os, des bêtes sacrifiées pour en nourrir d'autres, des rapaces qui se dévorent entre eux... Les animaux du zoo de Zulia (Venezuela) ont faim, alors que le pays est en profonde crise économique. Les employés du parc ont indiqué à l'AFP qu'ils ont du sacrifier des canards, des cochons ou encore des chèvres du zoo pour nourrir d'autres espèces.



Les images de deux pumas très amaigris, publiées par un journal local, ont choqué et entraîné la fermeture du zoo à la mi-février. La plupart des carnivores du parc sont en manque de nourriture, indique un employé.



La famine a poussé deux Caracaras du nord, des rapaces similaires aux faucons, à dévorer leur compagnon d'enclos. "Un couple de hiboux striés a fait pareil", racontent des employés. Les dirigeants du zoo de Zulia ont déjà essayé de chasser les iguanes sauvages qui vivent sur place, ou la pêche de poissons dans les lacs du site, mais ce n'est pas suffisant.

Plusieurs vols d'animaux

En 2016, au moins 40 animaux ont par ailleurs été volés dans ce zoo, probablement pour leur viande. Et le zoo de Zulia est loin d'être le seul touché par les vols. Car le salaire minimum, de 797.510 bolivars (27 dollars au taux de change officiel, 3,5 au marché noir), suffit à peine pour acheter deux kilos de viande. Une majorité d'habitants ne mangent plus que du riz ou du manioc, selon une étude menée par les principales universités du pays, qui estime que 87% des Vénézuéliens vivent dans la pauvreté.



Face à la gravité de la situation, le maire de la ville de San Francisco où se trouve le parc, Dirwings Arrieta, a annoncé la "restructuration" du zoo de Zulia et le début d'opérations pour "désherber, rénover le système d'eau et augmenter les salaires des employés", sans faire état de la sous-nutrition des animaux.



L'acteur et philantrope mexicain Raul Julia Levy, qui préside une fondation à Malibu (Etats-Unis), a offert, via Twitter, son aide au président vénézuélien Nicolas Maduro : "Je supplie monsieur le président de me donner l'opportunité de dialoguer. Ma fondation n'est liée à aucun parti. Je veux lui tendre une main amie pour aider les animaux. Nous pouvons les transférer et payer les frais de leur convalescence", a-t-il expliqué à l'AFP par téléphone.

Señor presidente @NicolasMaduro @CNNEE quiero poner mi fundación a sus órdenes para salvar a todos los animales de los Zoológicos de Venezuela deme la oportunidad de rescatarlos tenemos parques nacionales en todo el mundo para darles una vida digna. pic.twitter.com/4xj8GiuNue — RAUL JULIA LEVY (@rauljulialevy) 23 février 2018