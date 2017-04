publié le 27/04/2017 à 23:02

United Airlines encore dans la tourmente. Quelques semaines après le scandale du passager violemment débarqué d'un appareil, à cause du surbooking, la compagnie aérienne américaine fait désordre après la mort d'un lapin géant dans la soute de l'un de ses avions. Cela s'est produit dans un Boeing 737 d'un vol assurant la liaison Londres-Chicago. Ce lapin, baptisé Simon, avait dix mois et mesurait près de 1m30, soit presque le record du monde établi par son géniteur.



Annette Edwards, qui élevait ce lapin, assure qu'il était "en pleine forme" et passé un examen médical trois heures avant le vol. "Quelque chose de bizarre s'est produit, et je veux savoir ce que c'est", a-t-elle déclaré au tabloïd britannique The Sun. L'éleveuse a précisé qu'elle avait déjà envoyé des lapins "partout dans le monde", et que "rien de tel" n'était arrivé par le passé. Elle a indiqué que "le client qui a acheté Simon est très célèbre. Et il est furieux".

Pour United Airlines, cet incident se produit au mauvais moment. Par ailleurs, d'après les chiffres du ministère américain en charge du transport, 35 animaux sont décédés en vol sur les liaisons assurées par les 17 principales compagnies aériennes du pays. Avec 14 décès à bord de ses vols, United Airlines est la compagnie au bilan le plus élevé. La compagnie a transporté plus de 97.000 animaux au total cette année-là.