L'affaire United Airlines va-t-elle signer la fin du surbooking ?

L'affaire s’est produite il y a une dizaine de jours. Sur un vol intérieur américain de la compagnie United Airlines, au départ de Chicago, la compagnie a souhaité débarquer des passagers déjà installés dans l'avion, tout simplement pour faire voyager quatre de ses salariés. Mais l’un d'entre eux, un médecin américain, a refusé de sortir, malgré l'indemnisation proposée. Ce sont les agents de sécurité de l'aéroport qui l'ont finalement expulsé, en le traînant dans couloir de l'avion. Bilan : un nez cassé, deux dents abîmées, une commotion cérébrale et un scandale mondial. Car la scène a été filmée par d'autres passagers et diffusée sur les réseaux sociaux.



Cette affaire et son retentissement planétaire vont-ils modifier cette pratique détestable du surbooking ? C'est possible. Non pas le surbooking lui-même, car les compagnies aériennes n'y renonceront pas facilement. Vous savez qu'elles vendent plus de billets qu’il n’y a de sièges dans l'avion, afin de tenir compte des annulations de dernière minute faites par les passagers, et de ne pas perdre d’argent. Le nombre de billets vendus est calculé par un algorithme, à partir des données des vols de la même période et sur le même parcours les années précédentes. Il y aura donc toujours du surbooking. Mais les pratiques d'indemnisations et les modalités vont changer.