publié le 23/06/2018 à 10:38

Une adolescente française, en visite chez sa mère dans l'ouest du Canada, a passé deux semaines dans un centre de détention américain pour avoir franchi par inadvertance la frontière alors qu'elle courait sur une plage le 21 mai.



Cedella Roman, 19 ans, a raconté à la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) que l'incident s'est produit, alors qu'elle se trouvait à White Rock (Colombie britannique), une ville frontalière de l'État américain de Washington. La marée montait, elle a reculé, emprunté un chemin de terre d'où elle a photographié le paysage avant de rebrousser chemin.

C'est alors que deux agents américains en charge de la surveillance de la frontière l'ont accusée d'être illégalement passée de l'autre coté. "Je leur ai répondu que je ne l'avais pas fait exprès", a-t-elle expliqué à CBC, affirmant n'avoir vu aucun panneau signalant la frontière.

Elle témoigne sur RTL : "Il n'y avait aucune raison de ne pas me croire. Je me suis dit : 'Ils vont ne vont rien me dire à part, vous avez êtes passée sur le sol américain, vous allez avoir une amende'", relate la jeune fille. "Je me suis retrouvée avec des gens qui avaient des problèmes de papiers. J'avais l'impression d'être dans un film, surtout le premier jour", poursuit-elle.

Deux semaines dans le centre de détention

L'adolescente, qui n'avait aucune pièce d'identité sur elle, a rapidement été transférée dans un centre de détention, 200 kilomètres plus au sud. À son arrivée, elle a téléphoné à sa mère, Christiane Ferne, qui s'est rendue sur place avec le passeport et le visa étudiant de sa fille.



Les autorités américaines ont déclaré que ces documents devaient être vérifiés par les autorités canadiennes. Le jeune fille est donc restée deux semaines dans le centre avant de pouvoir rentrer au Canada.