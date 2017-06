Un soldat français tué accidentellement au Mali

publié le 18/06/2017 à 21:33

L'accident est survenu la nuit dernière mais l'Élysée n'a communiqué qu'en début de soirée, dimanche 18 juin. La présidence de la République a annoncé "la mort accidentelle" d'un soldat français au Mali, dans un communiqué.



La mort du soldat s'est produite "lors d'une opération aéroportée". "Le président de la République a appris avec tristesse la mort accidentelle la nuit dernière au Mali d'un soldat du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers lors d'une opération aéroportée effectuée dans la région d'Almoustarat", a indiqué le communiqué émis par le palais de l'Élysée.

Interrogé par l'AFP, l'Elysée s'est refusé à donner toute précision sur les circonstances de ce décès. Emmanuel Macron a salué "la mémoire de ce miliaire français tué dans l'accomplissement de sa mission pour la défense de notre pays et la protection de nos concitoyens" et adressé "ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses frères d'armes".



Le 6 avril, un autre soldat français a été tué au Mali lors d'un "accrochage avec des terroristes". Il provenait du 6e régiment du génie d'Angers. Samedi 17 juin, cinq soldats maliens ont encore été tués et huit blessés dans l'attaque d'un camp militaire dans le nord du Mali.