17/01/2017

À l'occasion de sa visite au Mali pour son dernier sommet Afrique-France en temps que président, François Hollande est revenu sur l’opération Serval que l'armée française a mené dans le pays contre les groupes jihadistes. Le chef de l'État français est d'ailleurs extrêmement populaire à Bamako. Interrogé ce mardi 17 janvier par un journaliste de l'émission Quotidien, le président a dressé un bilan de sa politique internationale.



François Hollande se remémore notamment la libération de la ville historique de Tombouctou en février 2013 comme "une joie immense de voir des foules entières, des femmes, des enfants qui avaient été soumis à la barbarie, dire leur attachement à la France", déroule celui que l'on nomme au Mali "François l'Africain". Alors que le journaliste évoque la possibilité d'un avenir politique en Afrique porté par sa popularité, le chef de l'État botte en touche : "C'est la France qui est populaire, bien plus que ma personne. C’est tout le continent africain, pas seulement les francophones, qui se sont levés pour saluer la France. Et c’était pour moi important".



D'ailleurs, François Hollande refuse de dissocier son action internationale de sa politique intérieure : "À l’intérieur ça a aussi des conséquences à l’international. Je vais prendre un exemple : si le pays n’est pas redressé économiquement, comment peut-il poursuivre son influence et son autorité à l’extérieur ? Si nous n’avons pas les moyens financiers de couvrir les frais que représente l’effort de défense, ça peut être la politique extérieure au service de la paix, au service de la sécurité.