Des scientifiques ont décidé de baptiser une nouvelle espèce de poisson, découverte l'an dernier au large d'Hawaï, en l'honneur du futur ex-président américain.

> Un nouveau poisson nommé Obama Crédit Image : Zeewaternieuws Crédit Média : Virginie Garin Télécharger

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 05/01/2017 à 10:55

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Barack Obama est le président des États-Unis encore quelques jours. Désormais, c'est aussi... un poisson. Tosanoides Obama est très joli : c'est un poisson rose avec des nuances de orange. Il mesure 6 centimètres. En fait, il a la forme du poisson rouge qu'on met chez nous dans un bocal. Il a été découvert dans les coraux au large d'Hawaï, en mai dernier, lors d'une expédition de l'agence américaine chargée d'étudier les océans.



Barack Obama est né à Hawaï. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a désormais un poisson à son nom. C'est parce que le président américain a pris des décisions importantes pour protéger le monde sous-marin. Les chercheurs ont voulu lui rendre hommage. Il a créé la plus grande zone marine protégée sur la planète (1,5 million de kilomètres-carrés, soit fois la France). Elle est justement au large d'Hawaï. Quelque 7.000 espèces y habitent : des baleines bleues, des albatros à queue courte ou des phoques moines. Beaucoup sont menacées. Et notamment le corail noir. C'est l'organisme vivant le vieux de la planète. Il a plus de 4.000 ans.

Obama, grand défenseur de l'environnement

Ce monde très riche et coloré est menacé par le réchauffement du climat, et notamment l'acidification de l'océan. Pour permettre aux espèces de résister, de s'adapter, il faut les laisser tranquille. Le président américain a donc décider d'interdire dans cette zone la pêche commerciale.



Pendant ses mandats, Barack Obama a pris quelques décisions importantes pour l'environnement. Il a interdit des forages et réduit les émissions de centrales à charbon. Il est peu probable qu'un jour un poisson porte le nom de Donald Trump.