L'Agence française pour la biodiversité (AFB) est opérationnelle depuis le 1er janvier. Elle est présidée par le scientifique Hubert Reeves.

> L'Agence française pour la biodiversité officiellement lancée Crédit Image : iStock Crédit Média : Virginie Garin Télécharger

par Virginie Garin publié le 04/01/2017 à 08:02

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'Agence française pour la biodiversité (AFB) a été créée pour préserver les espèces (les oiseaux, les insectes, les plantes). Un tiers des oiseaux en France, par exemple, sont menacés. C'est le cas de l'hirondelle de fenêtre ou de l’alouette des champs. Dans les cultures de blé de la Beauce, la population de papillons a pratiquement été divisée par deux en dix ans. Les papillons, comme les abeilles, pollinisent les cultures. C'est utile.



Cette agence va préconiser des bonnes pratiques pour réduire les pesticides. Elle va essayer d'empêcher l'artificialisation des sols. La nature fond comme une peau de chagrin en France : l'équivalent d'un département disparaît tous les sept ans. Dans les projet d'urbanisme, l'agence veillera à ce que les espèces en danger puisse être protégées, qu'on leur réserve des corridors écologiques pour se reproduire, qu'on construise des mares pour abriter les grenouilles.

Déjà des mauvais signaux

Cette agence est en fait une fusion de quatre organismes qui existaient : les Parcs nationaux de France (PNF), l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l'Agence des aires marines protégées (AAMP) et l'Atelier technique des espaces naturels (ATEN). En tout 1.200 personnes vont être réunies sur trois pôles à Montpellier, Vincennes et Brest.



Elle était demandée depuis longtemps par les protecteurs de la nature, même s'ils voient déjà quelques mauvais signaux. Les chasseurs ont refusé d'en faire partie. Le budget a déjà amputé de 70 millions d'euros dans la dernière Loi de finances (sur 220, ça fait beaucoup). Les hirondelles ne font pas le printemps, mais elles ont de quoi s'inquiéter un peu.