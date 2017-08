Un missile nord-coréen passe tout près d'un vol Air France

Un A380 d'Air France s'approche de l'aéroport JFK de New York, en novembre 2009 (archives).

publié le 03/08/2017 à 14:53

Les essais balistiques de la Corée du Nord pourraient avoir de sérieuses conséquences en matière de sécurité. Vendredi 28 juillet, un avion Air France a survolé la zone où un missile coréen s'était écrasé quelques minutes plus tard, en mer du Japon, affirme ABC News. Au moment de l'impact, le vol reliant Tokyo à Paris et ses 332 passagers ne se trouvait qu'à une centaine de kilomètres plus loin.



Une information qu'Air France a tenu à minimiser auprès d'ABC News. Pour la compagnie, les zones de tests de missiles de la Corée du Nord "n'interfèrent en aucune façon avec les voies aériennes d'Air France".

Aucun incident n'a été signalé" sur ce vol, a-t-elle ajouté. "De plus, en coopération avec les autorités, Air France analyse constamment les zones de survol potentiellement dangereuses et adapte ses plans de vol en conséquence", précise Air France.

"Une grande menace"

Toutefois, le risque qu'un avion n'entre en collision avec un missile n'est pas à écarter selon des spécialistes. "Ce n’est probablement pas quelque chose que vous pourriez détecter, comme vous pourriez détecter un autre avion", a expliqué à CNN un pilote d’avion basé à Hong Kong, estimant que la Corée du Nord constitue pour les avions "une grande menace".





Samedi 29 juillet, la Corée du Nord avait affirmé que son tir de missile balistique inter-continental (ICBM) effectué la veille avait été un succès. Le tir réalisé était une version améliorée du Hwasong-14 ICBM et avait parcouru 998 kilomètres en 47 minutes à une altitude maximum de 3.724 mètres, a précisé KCNA.