Chaque seconde, 1.000 selfies sont pris à travers le monde

publié le 28/08/2017 à 10:55

C'est devenu un vrai phénomène de société. Chaque seconde, ce sont 1000 selfies qui sont fait dans le monde,

1.000 chaque seconde. Ça fait 60.000 toute les minutes plus de 86 millions chaque jour. C'est colossal et c'est ce que nous raconte ce matin le Figaro. Le selfie, c'est le fait de se prendre en photo soi même, souvent avec son smartphone. 'L'individu, écrit le quotidien, devient le personnage principal de ses photos. Fini le temps où seul comptait le paysage, désormais ce qui importe c'est nous."



Un égocentrisme qui n'est pas sans risque. Selon le site d'information Mashable, le selfie a tué plus de personnes que les requins en 2015. Pour éviter le pire, le gouvernement russe a même publié un guide pour expliquer comment prendre un selfie sans se tuer. C'est très sérieux.

Parmi les conseils : du bon sens comme éviter les chemins de fer où des trains circulent ou encore, ne pas s'approcher d'un animal sauvage.

L'Élysée prépare une communication offensive pour la rentrée

Il y a les selfies de vacances, selfies aussi aux cotés des politiques. Emmanuel Macron s'est prêté à ce petit jeu là ce week-end. On a vu les images au Touquet. Opération reconquête. Acte 1 après des sondages catastrophiques. Acte 2 aujourd'hui avec ce séminaire gouvernemental, où il sera question du fond bien sur, de la forme aussi. Le chef de l'État va nommer une sorte de task force. C'est ce que nous explique le Parisien. Une équipe de ministres et de députés chargés d'assurer le service après vente dans les médias. "Il faut qu"il y ait plus de gens sur les plateaux télé", dit un conseiller, c'est en train d’être calé.



Le Parisien - Aujourd'hui en France qui, comme beaucoup de vos journaux, dresse ce matin la liste des dossiers chauds de cette rentrée et ils sont nombreux. "Enfin le test des reformes", titre en une L'Opinion. Le quotidien a rencontré une députée de la majorité en gardant son anonymat. Cette dernière, passionnée par l'histoire des États-Unis évoque une vieille blague américaine qui lui rappelle curieusement la situation d’Emmanuel Macron en cette rentrée 2017.



Nous sommes au début des années 80, Reagan vient tout juste d’être élu, il doit prononcer son 1er discours sur le Proche Orient. "Ne vous inquiétez pas le rassure sa plume, je vais vous faire un discours aux petits oignons", assure-t-il. Le jour J, le président américain est donc confiant, il arrive devant un parterre de diplomates, les télés du monde entier sont là. Il commence à lire son discours. "La solution, lance -t-il à l'auditoire pendu à ses lèvres, je l'ai trouvé cette nuit". Le président tourne alors la page et là rien, une page blanche et seulement ces quelques mots : "maintenant, tu es tout seul !"

Quand Kylian Mbappé voulait la "même coupe" que Zidane

Emmanuel Macron, c'est le Kilian Mbappe de la politique : "c'est devenu une star en moins d'un an, il peut jouer à droite à gauche", expliquait Éric Cantona en mai dernier rapporte L'Obs. Dans L'Équipe, on retrouve une image du nouvel attaquant du PSG à ses tous débuts, lorsqu'il avait tout juste 5 ans. À l'époque déjà, le petit prodige avait frappé dans l’œil des recruteurs du PSG. Quatre ans plus tard, le club de la capitale lui proposera même un contrat, mais la pépite parisienne choisira finalement d'aller à Caen.



Mbappé n'a alors que 9 ans. C'est à cet age aussi qu'il rêve d'avoir la coupe de Zizou. Chez le coiffeur, il demande un trou rond au milieu du crâne. "J'étais petit j’étais naïf je ne savais pas qu'il avait de la calvitie", raconte-t-il ; heureusement sa mère s'y oppose.



Si après tout ce qu'on vous a dit ce matin vous avez des doutes sur MBappé, sur la stratégie du PSG en ce début de saison, précipitez-vous sur la page 4 de L'Équipe, tout est résumé en un schéma. Avec MBappé , Neymar et Cavani, le PSG c'est 1 but toutes les 113 minutes. Une statistique plus élevée que le FC Barcelone ou le Real Madrid qui est à 1 but toutes les 138 minutes.