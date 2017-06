publié le 25/06/2017 à 18:22

Bras de fer entre la communauté LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) stambouliote et les autorités turques. Frappée d'une interdiction administrative, la Marche des fiertés a tout de même eu lieu dans les rues de la métropole. Un rassemblement pacifique très rapidement devenu électrique. La police a en effet tiré des balles en caoutchouc vers un groupe d'environ 40 manifestants qui se trouvaient sur la place Taksim, au centre de la ville.



Le gouvernorat d'Istanbul n'autorisera pas la "Marche des fiertés" LGBT prévue dimanche 25 juin sur l'emblématique place Taksim pour des raisons de sécurité, déclarait la veille un communiqué. La "marche des fiertés" avait déjà été interdite en 2015 et 2016, bien qu'elle se soit déroulée sans incidents les années précédentes. Des milliers de personnes y ont pris part pour défendre les droits des minorités LGBT, devenant la plus importante manifestation du genre dans un pays musulman du Moyen-Orient.