publié le 12/08/2017 à 15:32

Incarcéré dans une prison turque depuis 16 jours. Le journaliste français Loup Bureau, 27 ans, a été arrêté au retour d'un reportage sur les combattants kurdes en Irak. Les forces de sécurité turques l'accusent d'avoir collaboré avec une organisation terroriste. Son père, Loïc Bureau, attend son retour. "La seule fois où j'ai eu des nouvelles, c'était par un très court coup de téléphone après une semaine d'incarcération au commissariat de Sirnak (au sud-est de la Turquie, ndlr)".



"Il m'a dit immédiatement 'j'ai besoin d'un avocat je viens de passer pour une comparution en justice, je suis accusé de terrorisme sur la base d'une photo qu'ils ont trouvée dans mon appareil photo et qui date de 2013'". Depuis, Loïc Bureau n'a reçu de nouvelles de Loup que par l'intermédiaire de l'avocat turc que maître Pradel, l'avocat français auquel la famille a fait appel, a commissionné sur place.

Mais Loup Bureau pourrait être transféré dans une autre ville, Van, à une douzaine d'heure en bus de Sirnak, et cela implique qu'il ne pourra plus être suivi par son avocat actuel en Turquie. "Cet avocat est très bien implanté sur place et nous avons eu beaucoup de chance car c'est un individu très compétent, qui a de très bonnes relations avec à la fois le monde de la justice et le monde pénitentiaire local. (...) Van est au moins aussi isolé, mais c'est surtout un complexe pénitentiaire encore plus fermé que celui de Sirnak", déplore son père.

Le journaliste se trouve "dans un isolement linguistique total"

Pour l'heure, selon son père, Loup Bureau se trouve dans une cellule "individuelle" et "assez propre". "Ce qui m'inquiète plus, ce sont les conditions d'enfermement parce qu'il n'a le droit de recevoir ni livre, ni revue, ni journaux, ni colis, ni courrier, il est dans un isolement linguistique total", confie Loïc Bureau.



Ce dernier se dit rassuré par son échange téléphonique, vendredi 11 août, avec des conseillers du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. "Ce dont j'avais besoin c'était d'être certain de l'implication des services de l'État. À ce titre j'ai été rassuré. Parce que, quand la discrétion est telle qu'on n'a plus aucun retour, à la fin on ne sait plus trop s'il s'agit véritablement de discrétion ou de manque d'engagement", fait-il remarquer. Les hommes du quai d'Orsay "sont bien conscients que les arguments turcs ne sont pas du tout recevables", affirme Loïc Bureau.



Ce dernier peine à comprendre ce qui est reproché à son fils. "Outre le fait que ce sont des reportages qui sont publics, qui sont passés sur TV5, des photographies où l'on voit mon fils avec des combattants syriens - tirées en réalité du reportage -, ça date de 2013, mon fils n'étant pas retourné en Syrie depuis 2013", explique-t-il.