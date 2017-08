publié le 16/08/2017 à 13:30

"Alors que la Turquie a multiplié ces dernières semaines l'achat d'espaces publicitaires dans plusieurs médias français et internationaux pour vanter la grande 'démocratie' qu'elle est censée être, le régime d'Erdogan multiplie la répression contre les journalistes.



Dernier exemple en date, l'arrestation de Loup Bureau, 27 ans, détenu depuis le 26 juillet. Ce journaliste indépendant a été arrêté à la frontière irakienne en possession de photos (datant de 2013 prises dans le cadre d'un reportage diffusé sur TV5MONDE) le montrant avec des combattants kurdes syriens.

Nous, SDJ, demandons sa libération.



Cette détention s'ajoute à celles de Mathias Depardon, arrêté en Turquie début mai et emprisonné durant 30 jours en mai 2017, et d'Olivier Bertrand, détenu pendant trois jours en novembre 2016.



Nous n'oublions bien sûr pas la situation de nos confrères turcs qui exercent leur métier dans des conditions difficiles. Des mandats d'arrêt viennent d'être émis contre 35 d'entre eux. Ils sont accusés d'avoir fomenté le putsch raté de juillet 2016. Des procès sont par ailleurs actuellement en cours pour une vingtaine de journalistes du plus ancien quotidien turc, Cumhuriyet. La peine maximale encourue est de 43 ans de prison.



Enfin, depuis le 3 août, le journaliste turco-suédois Hamza Yalcin, 59 ans, est emprisonné en Espagne. Ce journaliste très critique à l'égard d'Ankara a été arrêté à Barcelone par les autorités espagnoles pour avoir "insulté" Erdogan. La justice doit se prononcer sur une éventuelle extradition.



La Turquie est placée 155e sur 180 par Reporters sans frontière en matière de liberté de la presse.



Plutôt que d'acheter de la publicité dans les journaux français, libérez Loup Bureau ! Les démocraties n'emprisonnent pas les journalistes qui font leur travail."



Les Sociétés de Journalistes signataires :



TV5MONDE

Libération

Le Figaro

France 24

France 2

Télérama

Le Monde

RTL

Première Lignes

Les Echos

France 3

Le Point

Radio France

Mediapart