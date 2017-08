publié le 30/08/2017 à 19:56

Donald Trump, mardi 29 août, s'est rendu dans le Texas, pour soutenir les régions sinistrées par la tempête Harvey. Dans la ville de Corpus Christi, le président américain, avec sa casquette "USA" de campagne et un drapeau à la main, a tenu un discours de "consoleur en chef" et déclaré que " dans cinq ou dix ans, on veut pouvoir entendre dire qu'on a agi comme il le fallait", face à cette montée des eaux à "dimension épique". La tempête tropicale a déjà coûté la vie à au moins dix personnes, mais les médias locaux parlent eux d'un bilan qui pourrait s'élever à 30 morts



S'il se réjouit de la sorte des efforts actuellement fournis, c'est probablement en omettant de rappeler son décret, passé le 15 août, qui révoque le décret présidentiel 13690. Celui-ci, du 30 janvier 2015, établissait "des normes standards pour la gestion du risque d’inondation", pour les infrastructures financées par des fonds fédéraux en zones sujettes aux inondations. En somme, il visait à prévenir les événements qui surviennent actuellement.



Comparable à Ike et Wilma

Il n'est pas étonnant que Donald Trump, proche des climato-sceptiques, qui qualifiait le changement climatique de "hoax" créé par les Chinois, prenne ce genre de décision. Toutefois, c'est négliger le coût des intempéries dont la cadence s'accélère, comme l'observe la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Selon Chuck Watson, directeur de l'agence de modélisation Enki Research, les pertes économiques causées par l'actuelle tempête tropicale pourraient s'élever à 42 milliards de dollars, un montant comparable à ceux causés par les ouragans Ike (2008) et Wilma (2005), quoique loin derrière Katruba en 2005 (118 milliards de dollars). Le décret de Donald Trump ne risque donc pas d'alléger les factures à venir alors que celles-ci devraient être de plus en plus salées et plus en plus fréquentes.