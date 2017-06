publié le 07/06/2017 à 17:45

Des hommes armés et des kamikazes ont attaqué mercredi 7 juin le Parlement et le mausolée de l'imam Khomeiny à Téhéran en Iran, faisant au moins 12 morts et 46 blessés. Menées quasi-simultanément contre des lieux hautement symboliques, ces attaques sans précédent dans la capitale iranienne ont duré plusieurs heures. C'est la première fois que le pays est visé par des attaques revendiquées par Daesh.



Les sept ou huit assaillants se sont fait exploser ou ont été abattus par les forces de l'ordre, ont indiqué des médias locaux. Au siège du Parlement, quatre assaillants ont fait irruption dans des bâtiments et ouvert le feu. L'un d'eux s'est ensuite fait exploser et les trois autres ont été tués, ont précisé les médias.

Autour des deux lieux visés, distants d'une vingtaine de kilomètres, d'imposantes forces de sécurité restaient présentes et des stations de métro ont été fermées. Une réunion d'urgence du conseil national de sécurité a été convoquée par le ministre de l'Intérieur Abdolreza Rahmani Fazli, selon l'agence Isna.

L'armée accuse Washington et Ryad et promet de se venger

Plusieurs heures après ces attaques, les Gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime iranien, ont accusé les États-Unis et l'Arabie saoudite d'être "impliqués" dans ces attentats. "Cette action terroriste après la rencontre du président des États-Unis avec le chef d'un des gouvernements réactionnaires de la région qui a toujours soutenu les terroristes est lourde de sens et la revendication par Daesh montre qu'ils sont impliqués", affirme un communiqué publié par l'agence de presse officielle Isna.



Séparément, Mohammad Hossein Nejat, chef adjoint des services de renseignement des Gardiens de la révolution, a également accusé l'Arabie saoudite et les États-Unis en affirmant que ces deux pays avaient "ordonné à leurs marionnettes" de mener ces attentats, a rapporté l'agence Fars. Les Gardiens de la révolution ont affirmé qu'ils allaient se venger. "Les Gardiens de la révolution ont toujours prouvé qu'ils ne laissent jamais sans vengeance le sang d'innocents versés", affirme le communiqué de l'armée d'élite d'Iran.