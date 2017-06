Qatar : pourquoi l'Égypte, l'Arabie saoudite et le Bahreïn rompent avec Doha

publié le 05/06/2017 à 08:41

Ryad, Le Caire, Abou Dhabi et Manama ferment leurs portes à Doha. L'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont rompu ce lundi 5 juin avec le Qatar, accusé de soutenir le "terrorisme", dont Al-Qaïda, Daesh et les Frères musulmans. De plus, le Qatar est également accusé de déstabiliser cette région du Moyen-Orient.



Si Doha n'a pas immédiatement réagi à ces mesures, le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson a pressé les pays du Golfe de rester unis depuis Sydney.

Pour Mohamed Sifaoui, journaliste spécialiste des questions de terrorisme, il s'agit "plus d'un coup de com' diplomatique qu'une décision de fond". Et "on verra que dans quelques mois tout au plus, les choses vont plus au moins se rétablir", professe-t-il, "car cette discorde entre d'une part l'Égypte et le Qatar, et d'autre part l'Arabie saoudite et le Qatar, dure depuis plusieurs mois". Il ajoute : "Ce n'est pas tant sur la question du soutien au terrorisme que sur le soutien à la Confrérie des frères musulmans".