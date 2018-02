et AFP

publié le 19/02/2018 à 09:53

Olivier François Jean Le Clainche, membre des Unités de protection du peuple (YPG), est mort en Syrie, a annoncé cette milice kurde dimanche 18 février. Un espagnol et un néerlandais ont également perdu la vie.



Le Breton d'une quarantaine d'années, qui se faisait surnommer Kendal Breizh, était parti combattre en Syrie contre Daesh en juillet dernier. Rencontré par France Bleu Breizh Izel peu de temps après son départ, il se définissait comme un "internationaliste" et c'était pour lui "une évidence de rejoindre le bataillon de libération du Rojava". Il se disait prêt à mourir et "donner sa vie" pour ses idées.



Kendal Breizh et l'espagnol Samuel Prada Leon ont été tués "dans des affrontements avec les occupants à Jandairis le 10 février", a indiqué la milice, évoquant les forces turques. Ils "ont fourni un grand effort pour la libération des principaux fiefs de Daesh, comme les villes de Raqa et Deir Ezzor", ont souligné les YPG.

Les YPG sont considérés comme "terroristes" par Ankara mais alliés des États-Unis dans la lutte contre Daesh. La milice est la cible d'une offensive militaire turque dans la région d'Afrine, dans le nord de la Syrie, depuis le 20 janvier.