Stanislav Petrov : l'homme qui aurait évité une guerre nucléaire est décédé

publié le 19/09/2017 à 21:34

Et si le héros de la guerre froide, c'était lui ? Stanislav Petrov, qui s'est éteint en mai dernier à l'âge de 77 ans, n'était pas un espion, encore moins un va-t-en-guerre. Mais dans la nuit du 25 au 26 septembre 1983, son sang-froid a peut-être permis d'éviter un drame nucléaire. Officier de garde sur une base stratégique située au sud de Moscou, son travail consiste à veiller une sorte de gigantesque radar chargé de détecter une attaque en provenance des États-Unis. Soudain, la machine s'emballe. Elle lui annonce que cinq ou six missiles américains sont en approche. Le début de la Troisième guerre mondiale ?



Stanislav Petrov ne s'affole pas. Selon lui, une attaque en provenance de l'Occident se doit d'être massive, constituée de centaines de missiles. Pas d'une poignée. Plutôt que de sonner l'alerte, et de déclencher la riposte soviétique qui était prévue, l'officier prend sur lui de rapporter… Une erreur informatique. Sans être certain à 100% d'avoir raison. "Après l'incident, il est resté dans son unité pendant trois jours, se souvient son fils, qui n'a révélé le décès de Petrov que mardi 19 septembre. Il est rentré à la maison complètement épuisé, mais ne nous a rien raconté".

Finalement, l'officier avait tout à fait raison. Son sang-froid a évité une crise internationale qui aurait pu déboucher sur un conflit. Les missiles détectés étaient en fait le fruit d'une mauvaise interprétation par le système informatique de la réflexion de rayons du soleil sur les nuages. Face à la chaleur générée, le système y avait perçu un dégagement d'énergie provenant d'un missile. Plusieurs mois après l'incident, Stanislav Petrov sera décoré pour "mérites rendus à la patrie au sein des forces armées". L'affaire sera ensuite étouffée par Moscou. Ce n'est qu'en 1991, après la chute du Mur, qu'un magazine russe aura accès aux archives et révélera l'histoire.