Donald Trump et Emmanuel Macron à la Maison Blanche, le 24 avril 2018

publié le 16/06/2018 à 16:07

Le 9 juin dernier, le sommet du G7 réunissant les chefs d'État des plus grandes puissances mondiales s'était terminé en fanfare, avec le revirement spectaculaire de Donald Trump, qui après des heures de négociation, avait annoncé qu'il "retirait sa signature" de l'accord conclu sur le commerce international.



Mais même durant les discussions, le président américain s'est illustré par les nombreuses critiques envoyées à ceux qui devaient être ses partenaires. Alors qu'il défendait sa politique migratoire, il aurait alors fait le lien entre immigration et terrorisme, selon The Wall Street Journal. "Vous devez le savoir, Emmanuel, puisque tous les terroristes sont à Paris", aurait-il lancé à Emmanuel Macron.

Mais Donald Trump ne s'est pas arrêté là. Continuant son discours sur la question de l'immigration en Europe, il aurait glissé au Premier ministre japonais Shinzo Abe : "Shinzo, vous n'avez pas ce problème mais je peux vous envoyer 25 millions de Mexicains et vous serez très vite démis de vos fonctions".