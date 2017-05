Angela Merkel et Donald Trump à la Maison Blanche le 17 mars 2017

et AFP

publié le 26/05/2017 à 05:00

Les relations germano-américaines pourraient en prendre un coup. Selon une information du média allemand Der Spiegel publiée sur son site internet, Donald Trump s'en serait pris au peuple allemand, jeudi 25 mai, lors de sa rencontre avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, celui du Conseil, Donald Tusk et d'autres hauts responsables de l'Union européenne à Bruxelles.



"Les Allemands sont mauvais, très mauvais", aurait déclaré le président américain d'après le magazine, qui s'appuie sur les dires de "participants à la rencontre". Et Donald Trump d'ajouter : "regardez les millions de voitures qu'ils vendent aux États-Unis. Horrible. Nous allons arrêter ça". Jean-Claude Juncker serait alors intervenu, toujours selon la même source, pour fermement défendre l'Allemagne en assurant que le libre-échange profite à tous.

Déjà, et avant même d'accéder à la présidence américaine, Donald Trump s'en était pris à l'Allemagne et à Angela Merkel. Fidèle à son discours anti-libre-échange, il avait notamment adopté un ton très dur vis-à-vis des excédents commerciaux allemands, menaçant d'instaurer des taxes douanières en représailles.



Si ni la chancellerie, ni la Maison Blanche n'ont commenté les affirmations du Spiegel, le président américain et Angela Merkel seront tous deux présents vendredi soir au sommet du G7 qui se réunit à Taormina en Sicile.