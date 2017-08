"Sale type" : Hillary Clinton sort un livre et charge Donald Trump

publié le 23/08/2017 à 23:35

Neuf mois après sa défaite aux élections présidentielles, Hillary Clinton revient sur le devant de la scène pour assurer la promotion de son livre intitulé "What Happened" (Ce qu'il s'est passé en français). Alors que la sortie de l'ouvrage est prévue le 12 septembre prochain aux États-Unis, les premières bonnes feuilles ont été publiées, ce mercredi 23 août, par la chaîne américaine MSNBC. Une chose est sûre aux vues des premiers extraits publiés, ce livre ne devrait pas passer inaperçu dans les rayons des librairies.



Hillary Clinton, ex-candidate à la Maison Blanche, revient sur les grands moments qui ont marqué la campagne. La démocrate raconte notamment comment elle a vécu le deuxième débat présidentiel, qui s'est déroulé en octobre 2016, et qui a rassemblé 66 millions de téléspectateurs.

Il me suivait où que j'aille. Hillary Clinton Partager la citation





Alors qu'elle se trouvait sur le plateau, micro en main, Hillary Clinton raconte comment Donald Trump s'est levé de sa chaise haute pour se placer juste derrière elle. Un moment presque traumatisant pour la femme politique si l'on en croit ses dires. "Il me suivait où que j'aille, il me fixait des yeux, il grimaçait. C'était incroyablement gênant. Il me soufflait littéralement dans le dos. (...) J'en avais la chair de poule", mentionne-t-elle dans son livre.

C'est précisément l'instant que l'auteure a choisi pour questionner ses lecteurs. Et en même temps insulter celui qui a été son adversaire politique tout au long de la campagne. "Que feriez-vous à ma place ? Resteriez-vous calme, souriante, comme s'il ne mordait pas constamment sur votre espace ? Ou bien vous retourneriez-vous pour le regarder dans les yeux et lui dire, haut et fort : Reculez, sale type, éloignez-vous. Je sais que vous adorez intimider les femmes, mais vous ne m'intimiderez pas, alors reculez", note Hillary Clinton.

"Sale type"

"Sale type" (traduit de l'anglais creep), tel est le qualificatif utilisé par l'ex-secrétaire d'État des États-Unis pour désigner Donald Trump. Outre-Atlantique, le terme creep est utilisé pour nommer les hommes louches qui suivent les femmes dans la rue.



"J'ai choisi l'option A, j'ai conservé mon sang froid, comme je l'ai fait toute ma vie face aux hommes difficiles qui tentaient de me déstabiliser. Mais j'ai serré le micro encore plus fort. Je me demande, toutefois, si je n'aurais pas dû choisir l'option B. Cela aurait créé un moment de télévision plus mémorable. Peut-être ai-je trop retenu la leçon consistant à rester calme, à prendre sur moi, à serrer les poings tout en souriant, déterminée à montrer un visage impassible au monde", poursuit Hillary Clinton.

Les attaques continuent

Annoncé en février dernier par la maison d'édition Simon and Schuster, l'ouvrage avait été présenté comme une série de récits sur les épisodes de la vie de l'ex première dame. Si l'on en croit les premiers extraits dévoilés, le thème semble avoir changé au cours de l'écriture pour ne se concentrer que sur la campagne présidentielle. Celle qui convoitait le Bureau ovale a profité de cet ouvrage pour s'excuser auprès de ceux qui l'ont soutenue. "J'assume absolument ma responsabilité personnelle. La candidate, c'était moi (...) J'ai échoué. Et j'aurai à vivre avec cela toute ma vie", écrit-elle.



Entre Donald Trump et Hillary Clinton, la guerre est totale. Coups bas, attaques personnelles et des débats qui tournent au règlement de comptes, voilà ce qui avait marqué la campagne qui opposait le candidat républicain à la candidate démocrate. Et visiblement, neuf mois plus tard, le chapitre n'est toujours pas clos...