36.8000 euros injustifiés pour ce fonctionnaire qui n'était plus en poste depuis 17 mois.

Crédit : AFP Le Conseil d'État a jugé qu'un suicide ou une tentative de suicide d'un fonctionnaire sur le lieu de travail devait en principe être reconnu comme un accident de travail.

par Valentine De Brye publié le 20/12/2016 à 21:53

13 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un rapport qui attire l'attention : la chambre régionale des comptes rapporte que pendant 17 mois, l'ancien directeur général des services de la commune de Talmont-Saint-Hilaire en Vendée a perçu des rémunérations injustifiées. À la retraite depuis 2014, cet ancien fonctionnaire aurait tout de même perçu 36.800 euros .



C'est France Bleu Loire Océan qui révèle qu' au 1er novembre 2012, ce fonctionnaire est remplacé mais conserve son statut et son salaire. Il est alors à un an de la retraite. Pendant 6 mois, il explique qu'il a mis de "l'huile dans les rouages" pour son successeur et reconnaît que le reste de l'année, il venait "en mairie de manière discontinue pour finir par ne plus y venir".



En plus du salaire, cet retraité a par ailleurs touché des primes et les indemnités à hauteur de 8.300 euros sur un an et sans justification valable. Au 1er novembre 2013, alors qu'il devait partir à la retraite, il conserve tout simplement son statut et bien entendu le salaire qui va avec. Durant 5 mois, cet homme recevra donc un salaire "sans aucune base légale", assure la chambre régionale des comptes. Au total, sur 17 mois, cette "supercherie" aura coûté 98.000 euros à la municipalité dont 36.800 insuffisamment ou pas justifiés.La commune parle de dysfonctionnement, les magistrats eux, évoquent un manque de rigueur.