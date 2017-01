Qui est Antonio Tajani, le nouveau patron du Parlement européen ?

PORTRAIT - L'italien, ancien porte-parole de Berlusconi, a été élu mardi 17 janvier avec 351 voix, contre 282 pour son adversaire socialiste.

18/01/2017

Il a fallu quatre tours de scrutin pour le désigner vainqueur. L'Italien Antonio Tajani, candidat du Parti populaire européen (PPE) a été élu mardi 17 janvier président du Parlement européen avec 351 voix pour contre 282 pour son adversaire italien lui aussi, le socialiste Gianni Pittella. Antonio Tajani remplace à mi-mandat l'allemand social-démocrate Martin Schulz, à la tête de l'institution depuis 5 ans.



C'est la première fois que cette élection est aussi indécise. Depuis 1979, date de la première élection au suffrage universel du Parlement européen, présidé à l'époque par Simone Veil, le Parti populaire européen (droite et centre-droit) et les sociaux démocrates s'étaient toujours entendu pour se partager la présidence. Mais le groupe socialiste a fait voler cet accord en éclat, en refusant de s'effacer devant le PPE auquel le poste était promis, après l'annonce de Martin Schulz de ne pas se représenter.

Ancien journaliste et porte-parole de Berlusconi

Il faut dire que le nouveau président élu n'a pas que des amis. Cet ancien journaliste et officier de l'armée de l'air est un proche de Silvio Berlusconi, dont il a même été le porte-parole. Ce membre du parti conservateur européen connaît parfaitement le fonctionnement de l'institution. Il a été élu pour la première fois à Strasbourg en 1994, avant d'être désigné commissaire européen au transport puis à l'industrie sous les mandats Barroso 1 et 2 (de 2008 à 2014).



Cette élection donne à la droite conservatrice du PPE tous les pouvoirs de l'Union européenne. Le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker tient déjà les reines de la Commission européenne, et le Polonais Donald Tusk est quant à lui à la tête du Conseil européen.

À peine élu, Antonio Tajani a adressé aux parlementaires un message d'unité et de rassemblement : "Je serai votre président à tous. Je respecterai tous les députés, de tous les groupes. Vous pouvez compter sur ma totale disponibilité".



Le nouveau président du Parlement européen a par ailleurs confirmé que le siège de l'institution ne déménagera pas à Bruxelles. Il restera à Strasbourg, où se tiennent douze sessions plénière par an.