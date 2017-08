Qu'est-ce que le hajj, le pèlerinage musulman à La Mecque ?

publié le 30/08/2017 à 11:47

Près de deux millions de musulmans sont attendus cette semaine à La Mecque en Arabie Saoudite. À partir de mercredi 30 août et pendant quatre jours, les fidèles participent au hajj, le pèlerinage dans la première ville sainte de l'Islam. Il s'agit d'un des cinq piliers de la religion que tout musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens.



Le hajj a lieu tous les ans, au début du mois lunaire musulman. Les fidèles suivent un parcours s'étendant de l'esplanade de la Grande mosquée aux sept minarets pour converger vers la Kaaba, construction cubique enveloppée d'une lourde étoffe de soie noire brodée au fil d'or de versets coraniques. C'est dans sa direction que les musulmans du monde entier se tournent pour prier et autour de laquelle les pèlerins effectuent les sept tours rituels. Ils se rendent ensuite à Mina, à l'est de La Mecque avant d'entamer l'ascension du mont Arafat.

Il y a deux ans, une bousculade lors de l'Aïd al-Adha, grande fête marquant la fin du hajj, avait fait près de 2.300 morts. Cette année, les autorités saoudiennes se sont dites prêtes à parer à toute éventualité et ont mobilisé d'importantes forces de sécurité, de protection civile et de secours.