Pyramide de Khéops : la cavité pourrait être "un dispositif antisismique"

publié le 02/11/2017 à 20:50

Une cavité grande comme un avion a été découverte par des scientifiques de la mission ScanPyramids dans la pyramide de Khéops, la plus grande jamais édifiée en Égypte. Leur particularité : utiliser des méthodes non destructives.



Invité de RTL, Christian Jacq, écrivain et égyptologue, est le premier surpris par le lieu de la découverte. "On attendait quelque chose, mais pas à cet endroit-là." La pyramide "comporte trois chambres successives : une grande chambre souterraine, une chambre médiane et une chambre du Roi." Les recherches de la chambre funéraire de Khéops continuent et se faisaient du côté de la chambre médiane. La cavité à été découverte à 40/50 mètres de cette chambre, aussi appelée chambre de la Reine."

La découverte de cette nouvelle cavité est une surprise et sa fonction est encore inconnue : "On sait qu'il y a un vide mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans". Christian Jacq explique qu'il existe deux hypothèses, "la première c'est qu'il s'agit d'une chambre qui contenait des objets (...), ou il pourrait s'agir d'un dispositif antisismique". L'égyptologue affirme que le pays a connu de grands tremblements de terre ce qui rend cette dernière hypothèse plausible. Selon les chercheurs, le "big void" (le grand vide) fait au moins 30 mètres de long et à des caractéristiques similaires à celles de la grande galerie, la plus grande salle connue de la pyramide de Khéops.