publié le 27/08/2016 à 17:13

Natalie Portman championne du "French bashing" ? De retour à Los Angeles après plus de trois années passées à Paris avec son mari, le chorégraphe français Benjamin Millepied, l'actrice n'a pas manqué de rappeler à quel point elle était heureuse de retrouver l'atmosphère américaine, lors de sa première dans le late show de Jimmy Kimmel. "Tout le monde sourit beau­coup ici. C’est agréable. Ils sont plus froids, en France", a-t-elle lancé sans concession.



"Quand quelqu’un sourit à mon enfant, je me dis 'Quelle bonne personne', les gens sont vrai­ment char­mants ici", a-t-elle poursuivi. À nouveau résidente américaine avec son époux et leur fils Aleph, l'actrice avait accompagné son mari, qui occupait la fonction de directeur du ballet de l’Opéra de Paris jusqu'en février dernier.

Trop de politesse

La France ? Trop peu pour elle. "Un ami m’a appris qu’il fallait dire 'bonjour' avant de dire quoi que ce soit quand vous arri­vez quelque part, et attendre la réponse. Si vous entrez dans un maga­sin, vous ne pouvez pas dire direc­te­ment 'Auriez-vous ceci dans une autre taille¿?', ou bien ils vont penser que vous êtes malpolie et seront malpo­lis en retour", décrit Natalie Portman au présentateur.

L'interprète de Padmé Amidala n'a décidément pas été tendre avec l'Hexagone et ses habitants, qu'elle estime trop rigides. "J’ai l’im­pres­sion qu’il y a beau­coup de règles de politesse et de codes de compor­te­ment à suivre. C’est plus détendu ici", affirme-t-elle. De quoi ravir ces malpolis de Français.