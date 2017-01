INVITÉ RTL - Pourquoi la Russie cherche-t-elle à s’immiscer dans les scrutins d'autres pays ? Les réponses du politologue Bruno Tertrais.

par Yves Calvi , Loïc Farge publié le 12/01/2017 à 12:24

Pour la première fois, Donald Trump a reconnu publiquement mercredi 11 janvier que la Russie était à l'origine du piratage du site du Parti démocrate. Si elle n'a pas truqué l'élection présidentielle américaine, au minimum on sait qu'elle a voulu s'y immiscer et qu'elle a voulu peser sur le vote.



Le but de Moscou ? "Il s'agit d'abord de faire arriver au pouvoir des candidats aux élections parlementaires et présidentiels dans les pays occidentaux qui soit plutôt favorables à leurs intérêts", explique Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. "De manière générale, il s'agit de diviser les pays occidentaux, d'affaiblir l'Europe, pour pouvoir émerger pour que la Russie émerge comme puissance", poursuit-il.



"Cela ne signifie pas que les Russes sont en train de manipuler toutes les élections en Europe ou aux États-Unis", avertit Bruno Tertrais, qui "ne croi(t) pas que Donald Trump ait été élu à cause ou grâce à la Russie". Selon lui, "Moscou arrive à influencer le jeu démocratique de manière marginale".



La France est-elle à l'abri de ces attaques, quand on sait que deux candidats à la présidentielle (Marine Le Pen et François Fillon) affichent des sympathies pour le maître du Kremlin ? "Pour l'instant, je ne connais aucun élément qui me permette de dire que cela va se passer chez nous", assure le spécialiste.