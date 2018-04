Pourquoi le chêne offert par Macron à Trump a disparu du jardin de la Maison-Blanche

publié le 29/04/2018 à 16:02

Il s'agit certainement de la photo la plus emblématique de la visite d'Emmanuel Macron au pays de l'Oncle Sam, la semaine du 23 avril 2018. Sur le cliché, Emmanuel Macron et Donald Trump, chacun tenant une pelle de jardinage en main, sont entourés par leur compagne respective, Brigitte Macron et Melania Trump.



Les deux hommes sont occupés à planter un jeune chêne, que le président français a offert à son homologue américain. Quelques jours après le locataire de l'Élysée, c'est au tour d'Angela Merkel d'être reçue dans la demeure officielle de Donald Trump. Et c'est au cours de cette visite de la chancelière à Washington que les journalistes et photographes présents se sont étonnés de ne plus voir l'arbre planté quelques jours auparavant.

Le HuffPost a mené l'enquête : le chêne en question n'est pas au cœur d'un incident diplomatique, mais a dû tout simplement se conformer à la réglementation drastique américaine en matière sanitaire. L'Élysée a confirmé au média que la jeune pousse devait observer une période de quarantaine, imposée par les douanes outre Atlantique.

Les services américains doivent surveiller toute plantation ou graine provenant d'autres pays pour éviter la propagation de maladies ou d'insectes indésirables. Pas de passe-droit, même pour les cadeaux diplomatiques.