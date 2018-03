publié le 26/09/2017 à 15:25

Le décret du ministère du Travail vise à faciliter les conditions de travail de celles dont les fonctions exigent qu'elles restent debout pendant de longues heures, telles que les vendeuses, les réceptionnistes ou les hôtesses de l'air. Le texte est entré en vigueur ce dimanche 24 septembre.



Les employeurs doivent désormais veiller à ce que ces salariées portent "des chaussures pratiques et confortables", selon le décret qui interdit le port obligatoire de talons de plus de 2,5 centimètres de haut.

"C'est une forme de torture. C'est une forme d'oppression et d'esclavage. Imaginez devoir endurer ce genre de douleur pendant huit à dix heures par jour", a déclaré Alan Tanjusay, porte-parole de l'Union des syndicats.

"C'est aussi une forme de sexisme car culturellement, les employeurs disent que les femmes qui portent des talons hauts sont plus grandes, plus sexy, et plus attrayantes, plus efficaces dans la vente. Ils ne savent pas que les femmes souffrent", a-t-il ajouté.

Le droit de s'asseoir

Le décret explique que des vendeuses ou des gardiennes contraintes à se jucher sur des talons ont subi des "maux de pieds" et des pressions "dangereuses" sur les articulations.



Les chaussures portées au travail "ne doivent pas serrer les pieds ou les orteils, elles doivent être à la bonne taille, antidérapantes, soutenir correctement la plante des pieds, être soit plates ou à petits talons de type compensé".



Le texte ordonne également aux entreprises d'accorder à leurs employées des périodes de repos et le droit de s'asseoir périodiquement. Celles qui le souhaitent peuvent toutefois continuer de porter des talons hauts, ajoute M. Tanjusay, expliquant que le décret était consécutif à de nombreuses plaintes de vendeuses ou d'hôtesses.