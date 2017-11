"Paradise Papers" : Total accusé d'échapper en partie à l'impôt

et Sarah Belien

publié le 07/11/2017 à 19:56

Après Apple et Nike, c'est l'entreprise pétrolière française qui s'avère être un champion de l'évasion fiscale. Le groupe pétrolier compte plus de 900 filiales à travers le monde, dont une quinzaine aux Bermudes. Des milliards d'euros de bénéfices y transitent et une bonne partie échappe évidemment à l'impôt.



Les "Paradise Papers", nouvelle enquête menée par le Consortium des journalistes d'investigation (ICIJ), a mis à jour des centaines de documents administratifs autour de la gestion des filiales bermudiennes de Total. La question était de savoir à quoi servent ses filiales sur ces îles atlantiques.

Le groupe se défend en assurant que toutes ces filiales n'ont pas été ouvertes pour des raisons fiscales mais pour éviter le risque de change. Le marché du pétrole et de gaz se négociant en dollars, la conversion d'importantes sommes d'argent aurait un impact trop conséquent. Par ailleurs, Total assure que depuis 2012, il ferme progressivement toutes ses filiales dans les paradis fiscaux... Il n'en resterait plus qu'une dizaine.

Des bénéfices non taxés

L'enquête des "Paradise Papers" montrent que de nombreuses sociétés, basées dans des paradis fiscaux ou des pays pétroliers dont la politique fiscale est plutôt arrangeante, obtiennent des bénéfices sous forme de dividendes qui ne sont pas soumis aux taxes. Cependant, ces bénéfices, censés être déjà taxés, ne peuvent plus l'être en France, car on ne taxe pas deux fois un même produit.



L'argument défendu par Total, consistant à dire que l'entreprise ferme ses filiales dans les pays semblables aux Bermudes, est cependant bancal. D'autres filiales ouvrent aux Pays-Bas, connu pour être un paradis fiscal européen pour les entreprises, avec des avantages notoires sur les gains financiers.