publié le 07/11/2017 à 07:22

Un an et demi après les "Panama Papers", on assiste à une nouvelle fuite massive de documents issus notamment du cabinet d'avocats Appleby spécialisé dans les activités offshore. Un dossier complexe de 7.000 pages au total. Selon Le Monde et 95 médias internationaux, la reine Elizabeth II, l'entourage de Donald Trump, Nike ou encore le quadruple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton ont eu recours à de l'optimisation fiscale. D'après le New York Times, Apple est aussi sur la liste.



Comme beaucoup d'autres multinationales, la marque à la pomme loge une part de ses profits dans des paradis fiscaux. Mais quand il s'agit d'un géant comme Apple, les montants sont faramineux.



128 milliards de dollars seraient hors de portée du fisc. Cela correspond à une fois et demi le budget de l'Éducation nationale. En Europe, Apple a longtemps fait transiter ses bénéfices par l'Irlande où la fiscalité est particulièrement avantageuse pour les entreprises. Mais c'était encore trop. Le groupe américain a finalement décidé de déménager son siège européen sur l'île de Jersey, paradis fiscal notoire, qui dépend de la couronne britannique. Le taux d'imposition des sociétés est zéro.



Apple prend rarement la parole sur ces dossiers. Mais cette fois, la réaction du groupe a été quasi immédiate. Pour expliquer que si l'entreprise payait aussi peu d'impôt en Europe et ailleurs, c'était pour en payer plus aux États-Unis, berceau d'Apple, où sont conçus et développés les produits du groupe. Une sorte de nationalisme fiscal : 36 milliards de dollars auraient été provisionnés pour le fisc américain au détriment du reste du monde. Un argument qui aura du mal à convaincre hors de l'Amérique.