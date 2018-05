publié le 01/05/2018 à 13:36

Les affirmations de Benjamin Netanyahu sur l'Iran du lundi 30 avril plaident en faveur du maintien de l'accord sur le nucléaire iranien, estime le ministère français des Affaires étrangères au lendemain du discours du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu a fait état de "preuves nouvelles et concluantes du programme d'armes nucléaires que l'Iran a dissimulé pendant des années aux yeux de la communauté internationale", un plan secret que ce pays pourrait activer à tout moment pour se doter de la bombe atomique, selon lui.



"Ces informations devront être évaluées en détail", indique le communiqué du Quai d'Orsay, qui estime toutefois que la pertinence de l'accord sur le nucléaire iranien "est renforcée par les éléments présentés par Israël".

"Toutes les activités liées au développement d'une arme nucléaire sont interdites par l'accord, de manière permanente ; le régime d'inspections de l'AIEA mis en place grâce à l'accord est, lui, l'un des plus exhaustifs et des plus robustes dans l 'histoire de la non-prolifération nucléaire", souligne, dans un communiqué, le porte-parole de l'Intérieur.



Une demande d'accès aux informations d'Israël

"Les nouvelles informations présentées par Israël pourraient également confirmer la nécessité d'assurances de plus long terme sur le programme iranien, comme le Président de la République l'a proposé", ajoute-t-on de même source. Emmanuel Macron défend l'accord mais s'est aussi dit favorable à un accord élargi, souhaitant de nouvelles discussions "sur le contrôle de l'activité nucléaire après 2025" et le programme balistique de l'Iran".



"En première analyse, (les informations apportées par Israël) confirment qu'une partie du programme nucléaire iranien, comme la France et ses partenaires l'avaient relevé dès les premières révélations de l'été 2002, n'avait pas de finalités civiles", estime le porte-parole. C'est ce constat qui avait poussé à la négociation de l'accord de 2015 - le plan d'action global commun ou Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) - entre l'Iran et six grandes puissances internationales, est-il souligné dans le communiqué.



"Il est essentiel que l'AIEA puisse continuer à vérifier le respect du JCPoA par l'Iran et le caractère pacifique" de son programme nucléaire, affirme le porte-parole, en souhaitant que l'AIEA ait "un plein accès aux informations présentées par Israël" et en appelant l'Iran à "une totale coopération". Les déclarations de Benjamin Netanyahu sont intervenues douze jours avant une échéance cruciale pour l'accord de 2015 : le président américain Donald Trump a fixé au 12 mai la date butoir pour choisir ou non de dénoncer l'accord connu sous l'acronyme JCPoA.