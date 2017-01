BILLET - Pour le journaliste, la double offensive contre l'Europe de l'Anglaise Theresa May et de Donald Trump représente une chance pour l'UE. Paradoxal !

par Nicolas Domenach , Loïc Farge publié le 23/01/2017 à 11:08

"Qui sait même peut-être demain devrons-nous élever des statues à la gloire de Theresa May et de Donald Trump qui, par leur brutalité anti-europénne, auront provoqué un sursaut salvateur ?", ose Nicolas Domenach. Il fait remarquer qu'une prise de conscience est en train de se cristalliser : "Contre les nationaux populistes, contre les Grands-Bretons qui nous assomment avec leur journal du 'hard Brexit', contre Donald Trump qui trumpette (sic) 'America first' ('L'Amérique d’abord !'), voilà que se réveillent enfin des Européens qui proclament haut et fort 'Europa First' ('L'Europe d’abord !')". Pour le journaliste, "c'est la grande révolution politico-culturelle qui est en cours, l’espérance est là !".



"Face aux cauchemars qui ont envahi nos nuits et nos jours, je ne vois pas qu’il y ait beaucoup d’autres rêves aussi réalistes que le rêve européen", affirme Nicolas Domenach. "On verra peut-être même pointer cette espérance dans le débat entre Benoît Hamon et Manuel Valls", plaide-t-il.



Nous invitant à nous remémorer la chanson de Serge Gainsbourg qui avait, avec Jane Birkin, baptisé 1969 année érotique, il estime pour sa part que "2017 sera une année eurotique". Comprenez que "l'Europe va redevenir désirable". Reste à trouver un autre couple Gainsbourg-Birkin qui nous interprète cela autrement.