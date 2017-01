BILLET - Entre le discours de Theresa May sur le Brexit et les propos acerbes de Trump sur l’Allemagne d'Angela Merkel, les deux femmes qui dirigent l’Angleterre et l’Allemagne sont sous les feux des projecteurs.

par Éric Zemmour , Loïc Farge publié le 19/01/2017 à 10:45

"Elles avaient tout pour se comprendre et s'entendre. Theresa et Angela : deux femmes qui avaient tout sacrifié à la politique et au pouvoir, jusqu'à ne pas avoir d'enfant", explique Éric Zemmour. "Deux femmes de droite, mais d’une droite modérée et de conviction libérale. Deux modernes qui n’avaient pas peur de l’Europe ni de la mondialisation (...) Deux femmes politiques souvent brocardées pour leurs tergiversations", poursuit-il.



Mais, constate le journaliste, "les circonstances et les électeurs en ont décidé autrement : l'Anglaise et l'Allemande incarnent désormais deux pays qui ne se comprennent plus, deux visions de l'Europe, deux conceptions de la démocratie".



Son explication : "Theresa est revenue aux fondamentaux : la démocratie, c’est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Pour Angela, la démocratie, ce sont avant tout des valeurs, les droits de l’homme, le vivre-ensemble, les pouvoirs des juges et du droit". Pour Éric Zemmour, les deux femmes "ont tout désormais pour s'opposer et s'affronter".