Mort de Ben Laden : pourquoi les photos n'ont jamais été diffusées

publié le 13/04/2017 à 17:20

Son corps aurait été perforé 100 fois par des balles. C'est ce qui expliquerait pourquoi Barack Obama a refusé que les photos du cadavre de Ben Laden soient diffusées, selon le site spécialisé sur les forces spéciales américaines Sofrep. Cette version évoquant un acharnement sur le corps de l'ex-chef d'Al-Qaïda est confirmée par un ancien membre du commando Seal Team 6, chargé de l'assaut contre Oussama Ben Laden, qui publiera le 25 avril un livre intitulé The Operator.



À l'intérieur, Robert O'Neill, qui se présente comme l'auteur du tir fatal raconte les détails du raid mené dans la nuit du 1er au 2 mai 2011 contre la maison d'Oussama Ben Laden. Il explique notamment que la première balle tirée dans la tête du terroriste lui a "ouvert le crâne en deux", selon des extraits parus dans le New York Daily News et repérés par Le Point. "Puis j'ai tiré une seconde balle dans sa tête. L'assurance", poursuit-il, précisant au passage que le cerveau de Ben Laden sortait de sa tête.

Robert O'Neill indique même que le visage du terroriste était tellement amoché qu'il a dû être "réassemblé", afin d'être photographié et identifié. Le journal émet cependant des réserves quant à la véracité des informations de l'ancien militaire, décrit comme "un homme qui semble chercher la lumière des projecteurs et qui monnaie à prix d'or des conférences de 'motivation personnelle'".



La mort de Ben Laden reste pour certains mystérieuse, notamment parce qu'aucune photo n'a filtré et que le corps a été jeté à la mer après une cérémonie organisée sur le porte-avion USS Carl Vinson. Les théories du complot sont légion à ce sujet. Certains affirment que l'ancien chef de l'organisation terroriste serait toujours vivant, quand d'autres pensent, à l'instar du présentateur américain Alex Jones, qu'Oussama Ben Laden était déjà mort depuis plusieurs années. Ce dernier disait à l'époque tenir cette information d'une interview réalisée avec un ancien responsable de la Maison Blanche, en 2002.