Le fils de Ben Laden placé sur la liste noire des États-Unis

Crédit : AL-JAZEERA / AFP Hamza ben Laden en 2001

publié le 06/01/2017 à 18:09

Il est considéré comme l'héritier du fondateur d'Al-Qaïda. Hamza Ben Laden, fils préféré de l'ex ennemi numéro 1 des États-Unis est à son tour placé sur la liste noire américaine des "terroristes internationaux". Il est visé par des sanctions juridiques et financières, a annoncé jeudi 5 janvier le département d'État. Le jeune homme de 25 ans a lancé divers appels à l'unité jihadiste et aux attentats contre l'Occident.



Dans le détail, deux événements expliquent la décision des États-Unis. D'abord en août 2015, lorsque Al-Qaïda proclame l'appartenance d'Hamza Ben Laden au réseau jihadiste. Puis, plus récemment, le jeune homme avait menacé directement les américains dans un message audio de "revanche", diffusé en juillet dernier. Il n'en était pas à son premier coup d'essai. Déjà, en 2015, il avait appelé à attaquer des "intérêts américains, français et israéliens à Washington, Paris et Tel-Aviv".



Hamza Ben Laden serait né en 1989 à Jeddah, en Arabie Saoudite, selon le Trésor américain. Les services de renseignement américain le considèrent comme le fils préféré du responsable des attentats du 11 septembre 2001, qui voulait en faire son héritier à la tête de l'organisation terroriste Al-Qaïda.



Dans des lettres datant de 2009 et retrouvées par la CIA, le fils Ben Laden assurait son père de sa détermination à mener le jihad. Hamza Ben Laden se vantait alors d'être "forgé dans l'acier", et prêt à rejoindre son père (tué en 2011 par un commando américain au Pakistan) pour un voyage "vers la victoire ou le martyr". Il est aujourd'hui introuvable.